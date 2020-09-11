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Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama iddiasına gözaltı

Samsun’da sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da B.G. adlı bir kişi bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınladığı iddia edildi. Genç kadın, polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde çıplak fotoğrafları yayınlandığı iddia edilen 33 yaşındaki B.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.G.'nin cep telefonu ve bilgisayarlarına incelenmek üzere el konuldu.


Polisteki sorgusu tamamlanan B.G. bugün Samsun Adliyesine mevcutlu olarak sevk edildi.

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