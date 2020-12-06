Eskilerin lezzeti 'cevizli helva' son dönemlerini yaşıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinin çok eski lezzetlerinden biri olan 'cevizli helva' son dönemlerini yaşıyor.

Çarşamba İlçesinde çok uzun yıllardır aynı yerde ve halk arasında da farklı isimlerle bilinen 'cevizli helva' satışı yapan Durmuş Uzunoğlu söz konusu helvanın yapılışını ve geleceğe yenik düşeceğini anlattı.

Halk arasında farklı isimlerle anıldığını ve zamana yenik düşeceğini söyleyen esnaf Durmuş Uzunoğlu, "Çarşamba'nın Demircili Mahallesi'ne has bir meslektir. 'Macun' diyen var 'taş helvası' diyen var. Kilosunu 40 TL 'ye satıyoruz. Cevizin kilosu pahalı olursa bu da pahalı oluyor. Eskiden 20-25 hane vardı bunu yapan şimdi 3-4 kişi yapıyor. Bitiyor artık. Oğlum var benim o yaparsa anca. Arkadaşların hep çocukları okuyorlar. Başka mesleklerin peşindeler. Ayakkabıcı arkadaşların mesleği nasıl bitiyorsa bu da bitecek" dedi.

"Zahmetli bir iş"

Bu mesleğin babadan kalma bir iş olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatan Durmuş Uzunoğlu, "Önce babam vardı. Babamdan sonra da biz yapıyoruz. Yani babadan kalma bir meslek. 10-15 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden kurulan pazar yerinin ordaydım. Şimdi uzun zamandır. Burada satış yapıyorum. Zahmetli bir iş. Büyük kazanı var. Şekerle yapılıyor. 'Çöğen' diye bir kökü var. Onun şirasını alıyoruz. Kaynatıyoruz cevizle beraber” şeklinde konuştu.

"Bunun hastaları var"

Müşterilerin özellikle almaya geldiği bir tat olduğunu belirten Esnaf Uzunoğlu, "Müşterilerden bunun hastaları var. Herkes olmasa da damak tadına uygun olanlar çok seviyor bunu. Devamlı müşterilerimiz var gelip alan hep" diye konuştu.

Sezonu olan bir ürün

Sadece kışın satışının ve yenilebilirliğinin vurgulayan Uzunoğlu, "Bu bir de sezonluk üründür. Mayısta bırakıyoruz biz bunu ekimin ortalarına doğru başlar tekrar. Sıcakta yenmiyor yayılıyor. Hem yenmesi zor hem pazarlaması zor oluyor. Kış mahsulüdür. Kesme şekli de olmuyor yazın " ifadesini kullandı.