Eskrim co?kusu Samsun'da ya?and?

Samsun'da d?zenlenen ?Gen?ler K?l?? T?rkiye ?ampiyonas?? ve ?Y?ld?zlar Epe Federasyonu Kupas?? sona erdi.

Samsun, 21-22 Aral?k'ta d?zenlenen Gen?ler K?l?? T?rkiye ?ampiyonas? ve Y?ld?zlar Epe Federasyon Kupas?'nda T?rkiye'nin 18 ilinden eskrimciyi pistlerde bulu?turdu. Tekkek?y Ya?ar Do?u Spor Salonu'nda d?zenlenen Gen?ler K?l?? T?rkiye ?ampiyonas? ve Y?ld?zlar Epe Federasyonu Kupas? iki g?n s?ren heyecan dolu kar??la?malar?n ard?ndan sona erdi. K?l?? ve epe bran?lar?nda 209 gen? ve y?ld?z eskrimciyi Samsun'da bir araya getiren organizasyonda; ?gen? k?l??'??lar T?rkiye ?ampiyonlu?u i?in m?cadele ederken; y?ld?z epeciler de federasyon kupas?n? almak i?in pistlerde tek d?kt?. Kar??la?malar sonucunda dereceye giren sporcular k?rs? mutlulu?u ya?ad?.

T?rkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan Gen? Erkekler ve Kad?nlar K?l?? T?rkiye ?ampiyonas? ve Y?ld?z Erkekler ve K?zlar Epe Federasyon Kupas?'nda, Ad?yaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eski?ehir, ?stanbul, ?zmir, Kastamonu, Kahramanmara?, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak' illerinden eskrimciler madalya ve kupa kazanmak i?in k?yas?ya m?cadele etti.

T?rkiye ?ampiyonas? ve Federasyon Kupas?'nda dereceye giren sporcular madalya, kupa ve ba?ar? sertifikalar?n? Samsun Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? ?smail Hakk? Kasapo?lu, Tekkek?y Gen?lik ve Spor ?l?e M?d?r? ?lkay Ayd?n, Eskrim Milli Tak?mlar Ba?antren?r? Valery Shturbabin ve M?sabaka G?zlemcisi Uluslararas? Hakem Abdussamet Arslan'?n elinden ald?.

Turnuvalar?n genel ba?ar? sonu?lar? ??yle: Gen? erkekler k?l??; 1-Emirhan ?iftci (Kastamonu Eskrim SK), 2-Umut Kaya (Ba?kent Eskrim SK), 3-Yi?it Peker (?zmir ferdi), 3-?zkan Zorlu Y?ld?r?m (Samsun Eskrim SK). Gen? kad?nlar k?l??; 1-Nisanur Erbil (Samsun Eskrim SK), 2-Deniz Selin ?nl?da? (06 Turkuaz Eskrim GSK), 3-Tu??e Rana Kaya (Pars Eskrim GSK), 3-Aylin ?ak?r (Bursa ferdi). Y?ld?z k?zlar epe; 1-Aleyna Ert?rk (?ankaya Eskrim SK), 2-Damlanur S?nm?? (Alanya SK), 3-Emine ?pek Ayd?n (Kocaeli B.B. Ka??t SK). Y?ld?z Erkekler Epe; 1-Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK), 2-Egemen Oktay (Antalya ferdi), 3-U?ur K?nal? (?ankaya Eskrim SK).