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Esnaf dertli, müşteri memnun

Samsun’un Çarşamba ilçesinde pandemi sürecinde normalleşmeye gidilen zamanlarda, pazarcı esnafı dertli, müşteri ise memnun.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pandemi sürecinde normalleşmeye gidilen zamanlarda, pazarcı esnafı dertli, müşteri ise memnun.


Pandemi sürecinde normalleşme döneminde satış yapan pazarcı esnafı müşteri olmamasından şikayetçiyken, müşteri fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.


Pazarcı esnafı normalleşme sürecinde müşterilerin normalleşme konusunda tepki göstermediğini, fiyatların uygun olmasına rağmen müşteri olmadığı için zaman zaman zararına satış yaptığını vurgularken, müşteriler ise fiyatların gayet uygun olduğunu söyledi. Pazarda satılan bazı meyve ve sebzelerin kilogram fiyatları şu şekilde: Soğan 1.50, kiraz 4.00, armut 3.00, salatalık 1.00 TL.

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