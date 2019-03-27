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Esrarla yakalanan zanlı gözaltında

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kullanıcı şüpheliye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen A.A.'yı yakalayarak gözatına aldı. A.A. ile birlikte 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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