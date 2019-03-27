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Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen ve esrarla yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen ve esrarla yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kullanıcı şüpheliye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. A.A. ile birlikte 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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