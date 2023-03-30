Estetik uzmanı uyardı: "Kepçe kulak olan çocuklar akran zorbalığına maruz kalıyor"

Dr. Hayati Akbaş, "Kepçe kulak çocuklarda ciddi travmalara sebep olan bir konudur. Çocuk okula başladığında arkadaşları tarafından akran zorbalığı ile karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kepçe kulak durumunun çocukların psikolojisini çok kötü şekilde etkilediğini söyledi. Çocukların küçük yaşta akran zorbalığı ile karşı karşıya kalabileceklerini belirten Dr. Akbaş, “Kepçe kulak çocuklarda ciddi travmalara sebep olan bir konudur. Çocuk okula başladığında arkadaşları tarafından akran zorbalığı ile karşı karşıya kalabiliyor. Arkadaşları tarafından kulaklarındaki fiziksel farklılık durumu bir alay konusu olabiliyor. Bu da çocuğun üzerinde olumsuz tesirlere yol açıyor. Biz plastik cerrahlar, kepçe kulak olduğunu düşündüğümüz çocukların mümkünse okul çağı başlangıcında, 7 yaş civarında bu operasyonu geçirmesini istiyoruz. Normalde estetik ameliyatlar olgunlaşma tamamlandıktan sonra yapılıyor diye bilinmekte ama bunun bazı istisnaları vardır. Bu istisnalardan bir tanesi kepçe kulak durumudur. Kepçe kulakta 18 yaşına kadar beklemek asla doğru değildir” diye konuştu.

“Çocuklar kulaklarını kapatmak için saçlarını uzatıyor”

Çocukların küçük yaşlarda kulaklarını kapatmak için bilerek saçlarını uzattığını belirten Akbaş, “Çocuk sürekli saçını uzatarak kulaklarını kapatıyorsa ve bu şekilde ortamlarda bulunuyorsa burada müdahale gerektiren bir durum vardır. Bu kepçe kulakların mutlaka bir operasyonla normal hale getirilmesi gerekmektedir. Kulakların karşıdan bakıldığında bariz bir şekilde algılanmaması gerekiyor. Yüzün önemli bir parçasıdır ancak çok dikkat çekmemesi gereken bir bölgedir. Eğer dikkat çekiyorsa orada bir müdahale gerekmektedir. Kepçe kulak durumu çok ileri dönemlere atılırsa, aile bunu ihmal ederse, o çocukta psikolojik olarak bir takım özgüven eksiklikleri, sosyal ortamlardan kopmalar gibi negatif olaylar görülebilir. Basit olarak gördüğümüz kepçe kulak, özgüven eksikliğinin önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkar. 64 yaşında çocukları ve torunları olan bir beyefendi bizlere kepçe kulak ameliyatı olmak için gelmişti. ‘Hocam ben bunun eksikliğini çocukluğumdan beridir yaşıyorum. Bu durumu kimseyle konuşamadım ama sizi televizyonda izlerken böyle bir olayı yaptığınızı gördüm' diyerek kırsal bölgelerden bizlere gelip kepçe kulak ameliyatı olmuştu. O yüzden çocuklarımızda bunun negatif etkisi olmaması için anne ve babalara görev düşmektedir. Çocuğun kepçe kulak olduğunu düşünüyorsak, bunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu, tedavinin çocuğun psikolojisi açısından olumlu olduğunu bilmekte fayda var. 30 dakikalık bir müdahale ile çoğu zaman lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilen, hastane yatışı dahi gerektirmeyen, 3 gün sonra günlük hayatına dönebileceği bir durumdur. O yüzden ailelere tavsiyem çocuklarına bu konuda dikkat etmeleridir” şeklinde konuştu.