Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Akbaş: "Sosyal medyadaki çekici fotoğraflara bakarak estetiğe karar vermeyin"

Dr. Hayati Akbaş, "Sadece sosyal medyadaki o çekici, güzel fotoğraflara bakarak asla estetik olma kararı vermeyin" uyarısında bulundu.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Dr. Hayati Akbaş, sosyal medyada estetikle ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Estetiği düşünen insanların sosyal medyada yayınlanan çekici, güzel fotoğraflara bakarak estetik yaptırma kararı vermemesi gerektiğine dikkat çeken Akbaş, "Sosyal medyanın günümüzde yaygın bir şekilde kullanılması estetik operasyonlara ilgiyi artırmaktadır. Sosyal medyada insanların aldığı çok güzel sonuçları, doktorların, merkezlerin veya bu işin ticaretini yapan insanların çok çekici, imrendirici fotoğrafları, operasyonları yayınlayarak muhtemel riskleri belirtmeden en güzel sonuçları koyarak insanların gözünde bir imrenme oluşturabiliyor. Bizim burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mutlaka paylaşımların öğretici ve eğitici olması gerekiyor. İnsanlar olabilecek olumlu veya olumsuzluğu bilmesi gerekiyor. Bu işi düşünen insanların da çok bilinçli olması gerekiyor. Sadece sosyal medyadaki o çekici, güzel fotoğraflara bakarak asla karar vermemek gerekiyor" dedi.

"Pişmanlık duyacağınız durumlar olabilir"

Dr. Akbaş şöyle devam etti: "Bugün burnunda ufak bir kemer olduğu için liseye, üniversiteye, okuluna gitmek istemeyen gençler var. Bu çok kötü ve yanlış bir durumdur. Yüzümüzün herhangi bir yerinde ufak bir problem olabilir. Bunlar belli bir dozun üzerinde bizi rahatsız ediyorsa ameliyat yapılabilir. Fakat bu bizim okulumuz engelleyecek kadarsa bu psikolojiyi nasıl aşabilir diye düşünmeliyiz. Sosyal medyada bir burun ameliyatı gördük, güzel dudak veya çene gördük 'hadi ben burun ameliyatı olayım' diye düşünmek son derece yanlış bir yönelimdir. Özellikle estetik ameliyat düşünen insanlara tavsiyem, sadece sosyal medyadaki paylaşımlara bakarak asla ameliyat kararı vermeyin. Estetik sorunu yüzünden okula gidemiyorsa, işine gitmiyorsa bu durumun altında psikolojik bir yatkınlık vardır. Önce psikolojimizi düzeltmemiz gerekiyor sonrasında estetik ameliyat ihtiyaç halinde yapılabilir. Sanki zorunlulukmuş gibi, herkesin burun ameliyatı olması gerekiyormuş gibi düşünce asla yoktur. Ani verilen kararların son derece yanlış şeyler doğurabilir. Önceki halimi keşke değiştirmeseydim diye pişmanlık duyacağınız durumlar olabilir."

Sosyal medyanın estetiğe etkisine işaret eden Dr. Hayati Akbaş, "Estetik operasyonlarda çok iyi bir analiz ve değerlendirme yapılmalı. Sosyal medya gerçekten estetik operasyonlara olan tavrı arttırdı. Sosyal medya paylaşımlarında hekimlerin de dikkatli olması gerekiyor. Hangi durumlarda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Muhtemel ihtimalleri de bilgi vererek insanların karar vermeleri konusunda yardımcı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.