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eTwinning proje sergisi

Samsun’da, 11 ilçeden 54 okulun katılımıyla eTwinning proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Samsun'da, 11 ilçeden 54 okulun katılımıyla eTwinning proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Bulvar AVM'de açılışı gerçekleştirilen sergideki stantları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yapılan çalışmaları inceledi. Esen burada yaptığı açıklamada, Samsun'un 81 il arasında bu yıl eTwinning portalına en çok giriş yapan 10. il olduğunu, ilk 5 il arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.


Bu yıl Samsun' da 55 hizmet içi eğitim düzenlenerek eTwinning konusunda bin 360 öğretmene eğitim verildi. 2019 yılında Samsun'dan eTwinning portalına toplam 847 proje eklendi.

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