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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Galler: 0 (İlk yarı)

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeler D grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Galler ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeler D grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Merih'in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.


41. dakikada Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.


45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward'da kaldı.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni


Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz


Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Arda Güler, Umut Nayir, Kenan Karaman


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Williams, Ampadu, Morrell, Ramsey, Wilson, Johnson, Daniel James


Yedekler: Hennessey, Davies, Morgan Fox, Low, Cabango, Harris, Jordan James, Brooks, Cooper, Bradshaw, Cullen, Broadhead


Teknik Direktör: Robert Page


Kırmızı kart: Morrell (dk. 41) (Galler)


Sarı kart: Zeki Çelik (Türkiye)

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