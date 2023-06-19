EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Galler: 0 (Maç sonucu)

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştığı Galler’i 2-0’lık skorla mağlup ederek, D grubundaki puanını 9’a yükseltti.
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştığı Galler'i 2-0'lık skorla mağlup ederek, D grubundaki puanını 9'a yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Harry Wilson'un ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.
63. dakikada Ramsey'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.
64. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi'nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelen topu önünde bulan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut'un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.
72. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0
80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler'in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Eren Elmalı dk. 60), Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 73), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 89 ?), Salih Özcan (Arda Güler dk. 60), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Umut Nayir dk. 46), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Williams, Ampadu, Morrell, Ramsey (Jordan James dk. 84 ?), Wilson (Broadhead dk. 84), Johnson (Cabango dk. 46), Daniel James (Bradshaw dk. 62)
Yedekler: Hennessey, Davies, Morgan Fox, Low, Harris, Brooks, Cooper, Cullen
Teknik Direktör: Robert Page
Goller: Umut Nayir (dk. 72), Arda Güler (dk. 80) (Türkiye)
Kırmızı kart: Morrell (dk. 41) (Galler)
Sarı kartlar: Zeki Çelik, Merih Demiral, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Türkiye)