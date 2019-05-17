Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetleniyor

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerler gerekli teknik ve sağlık şartları ile çalışma koşulları yönünden denetleniyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri tarafından çalışma izni almış kuş, balık, kedi köpek gibi ev ve süs hayvanlarını satan iş yerlerinin denetlendiğini söyledi. Denetimlerde iş yerinin teknik şartlarının yanında satışı yapılan hayvanların yaşam alanları ile türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması hususlarına bakıldığını ifade eden Kırmacı, “Ev ve süs hayvanı satış yerleri aynı zamanda bir veteriner hekimle sözleşme yaparak sorumlu yönetici istihdam etmektedir. Bu veteriner hekim iş yerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılması, iş yerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlaması ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılması, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasında işveren ile birlikte sorumlu olarak görev yapıyor” dedi.

“Sertifika almaları gerekiyor”

Kırmacı ayrıca, ev ve süs hayvanı satış yeri açmak isteyenler ile sorumlu yönetici olmak isteyen veteriner hekimlerin yerel yönetimler tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre düzenlenen eğitime katılarak sertifika almaları gerektiğini belirterek, iş yeri sahiplerini yapılan denetimlerde idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için çalışma izni almadan faaliyet göstermemeleri, sorumlu veteriner hekim istihdam etmeleri ve ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun davranmaları konusunda uyardı.