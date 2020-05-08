Evde sürekli oturarak çalışanlara 'hemoroid' uyarısı

Dr. Sedat Ocak, "Korona virüs evde özellikle koltukta hareketsiz ve oturarak yapılan çalışma sistemi hemoroid (basur) oluşumunu da tetikleyen bir etken olarak görülüyor" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, korona virüs salgını sürecinde özellikle evde sürekli oturarak çalışanlara hemoroid uyarısında bulundu. Korona virüs salgınıyla birlikte bazı iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçtiğini belirten Dr. Ocak, "Bu süreçte evde özellikle koltukta hareketsiz ve oturarak yapılan çalışma sistemi hemoroid oluşumunu da tetikleyen bir etken olarak görülüyor. Hemoroid hastalığı bütün herkeste bulunan hemoroid dokularının bağ dokusu ve damar genişlemesiyle beraber giden akıntı ağrı ve şişlik yakınmalarına sebep olan bir hastalıktır. Damar yastıkçılarından bahsediyoruz ancak bu yastıkçıkların değişik faktörler nedeniyle artık dışarı sarkması kanamaları olması genişlemesi nedeniyle ilerlemesi ile hastalık ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Özellikle bu süreçte kendilerine hemoroid ile ilgili sağlık sorunları için başvuruların yapıldığını dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, hemoroide erken evrede yakalamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Çeşitli tedaviler var bunlar genellikle evrelerine göre yapıyoruz hafiften ağıra doğru 1'den 4'e kadar evreleme yapıyoruz. Hastanın mutlaka rektoskobi ile beraber iç ve dış hemoroidlerimizi ayırt etmemizi sağlıyor. Eğer erken 1. evredeyse bunlar genelde hafif tedavilerle önüne geçilebiliyor. Ancak 2 ve 3. evrelerdeyse artık cerrahi yöntemler gündeme geliyor bunlar içinde bantla boğma, infrared tedavisi (kırmızı ışıkla) ile müdahale etme ya da skleroterapi dediğimiz enjeksiyon yöntemler yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

Hemeroidin tedavisi hakkında da bilgi veren Ocak, "3. aşama ve sonrasında ise cerrahi dışı yöntemlerde neo lazer yöntemi ile damarlar içine girilerek damarlar anal bölgenin tabanına bağlanıyor. İşlem sonrası kanama ve ağrı olmadan gündelik hayatına devam edebiliyor. Özellikle evde oturarak işini yapmaya çalışanlara tavsiyemiz küçük egzersizler yapmayı ve iş telaşından tuvalet ihtiyaçlarını ertelememelerini öneriyoruz. Daha detaylı bilgi içinde mutlaka uzman hekimlerine danışsınlar" ifadelerini kullandı.