Evde uyuşturucu içirmeyen üniversitelinin öldürülme davası

Samsun'da evine misafir gelen gençlere uyuşturucu içmelerine izin vermeyen üniversite öğrencisi gencin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1'i tutuklu, 2'si tutuksuz 3 kişinin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında müdahil avukatının talebi üzerine, tutuksuz olarak yargılanan 2 kardeşin mahkemece tutuklanmalarına karar verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 27 Kasım 2022 gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasyalı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25), evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı motosikletli kurye Baran Ö.(21) ile aralarında evde uyuşturucu içmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve apartmanın merdivenlerinde de devam etti. Baran Ö. ile Kemal Abdüssamet Bakır birbirlerini bıçakla yaraladı. Baran Ö., üniversiteli genci kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan Baran Ö. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşları Selçuk B.(22) ve kardeşi İsmailcan B.(20) Samsun Adliyesine sevk edildi. Baran Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmailcan B. ve Selçuk B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baran Ö., İsmailcan B. ve Selçuk B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve ölen gencin annesi, babası ve kardeşi hazır bulundu. Kendini savunan Baran Ö, "Olay akşamı İsmailcan bizi eve davet etti. İsmailcan ile Abdüssamet arasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırdım. Birbirimize yumruk attık. Evden ayrılırken ayakkabılıkta bıçak vardı, onu da yanıma aldım. Gözlüğümü evde unuttuğumu hatırlayınca İsmailcan ve Selçuk ile eve birlikte geri gittik. Maktulü ben tanımıyorum. Arkadaşların aracılığıyla eve gittim. Zili çaldım ve gözlüğümü istedim. Elini benine attı. İlk bıçağı kendisi çekti. Ben de kendisine karşı koymak için müdahale ettim. Ben de bacağına bıçakla vurdum. Kaçmaya başladım. Giriş katın asansörüne kadar kaçtım. Sonra sırtıma ve bacağıma bıçak darbesi vurdu. Ben de can havliyle kendimi korumak için bir tane salladım. Sonra yere düştüm. Onun bıçağını ve kendi bıçağımı alıp hastaneye gittim. Hastanede polise böyle bir yaralanma olayı olduğunu anlattım. Öldürme kastım yoktur. Çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

“İlk bıçağı Baran vurdu”

Tutuksuz olarak yargılanan Selçuk B., "Abdüssamet ile aynı evde kalıyorduk. Olay akşamı Abdüssamet ile evde televizyon izliyorduk. O gece kardeşim İsmailcan ve Baran Ö. mutfakta uyuşturucu madde kullanıyordu. İsmailcan, Baran ve maktul arasında tartışma çıktı. İsmailcan ve Baran'ı dışarı çıkardım. Abdüssamet'e tekrar geleceğimi söyledim. Baran aradı ve gözlüğünü evde düşürdüğünü söyledi. Kapıya gittiğimizde Baran'da bıçak vardı. Bizim evde böyle bir bıçak yoktu. Baran kapının zilini çaldı. Kapıyı maktul açtı. Baran gözlüğünün evde kaldığını söyledi. Abdüssamet evde gözlük olmadığını söyledi. İlk bıçağı Baran vurdu. Baran 3-4 kez bıçak vurdu. Ben maktulün bıçak vurduğunu görmedim. Biz kardeşimle korkarak olay yerinden ayrıldık" diye konuştu.

“Maktulün bacaklarına bıçaklı vurmaya başladı”

İsmailcan B. ise "Baran ile Abdüssamet ile ağabeyimin kaldığı eve gittik. Baran ile uyuşturucu kullanma aparatı yapıyorduk. Ondan sonra maktul ile Baran tartışmaya başladı. Maktul evde uyuşturucu kullanmamızı istemiyordu. Baran ile maktul kavga ettiler. Ağabeyim beni ve Baran'ı dışarı çıkardı. Baran bizi arayarak evde gözlüğünün kaldığını ve alması gerektiğini söyledi. Ben gitmeyelim dedim. Baran bizden önce evin önüne gelmişti. Evin önünde Baran'ın elinde bıçak gördüm. Bıçak Baran'a aittir. Baran'ı tutmak istedim ancak tutamadım. Baran evin kapısına gidip gözlüğü istedi. Maktulün bacaklarına bıçaklı vurmaya başladı. Ben Abdüssamet'in elinde bıçak görmedim. Daha sonra biz kaçmaya başladık" şeklinde konuştu.

Avukat: “Hepsi birlikte iştirak halinde bu suçu işlediler”

Öldürülen gencin babası Recep, annesi Güllü ile kardeşi Recep Tayyip Bakır sanıkların yalan konuştuklarını ifade ederek şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istediler.

Bakır ailesinin avukatı Özkan Güreş sanıkların üçünün birlikte hareket ederek bu suçu işlediğini belirterek, "Baran dışındaki sanıklar hakkında ‘öldürmeye yardım' suçundan dava açılmış ise de hepsi birlikte iştirak halinde bu suçu işlemişlerdir. Tutuklu sanık Baran'ın tutukluluk halinin devamına ve diğer 2 suç ortağının tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz. Olay aynı zamanda meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Baran Ö.'nün tutuklu yargılanmasının devamına karar verirken, tutuksuz olarak yargılanan İsmailcan B. ve kardeşi Selçuk B.'nin toplanan deliler istikametinde tutuklanmalarına hükmetti. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan İsmailcan B. ve Selçuk B. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemeye delil olarak sunulan güvenlik kamerası görüntüsünde, motosiklet ile olayın olduğu eve gelen Baran Ö.'nün duruşmada tutuklanan kardeşler ile buluşması, elindeki bıçağı sallayarak birlikte eve gitmeleri, kardeşlerden birinin etrafı gözetlemesi ve olaydan sonra panik içinde kaçmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Duruşma iler bir tarihe ertelendi.