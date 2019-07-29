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Evde uyuyakalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde evde uykuya dalan genç, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde evde uykuya dalan genç, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Ali Kale Caddesi'nde 3 katlı bir binanın 3. katında ikamet eden 16 yaşındaki M.İ.'nin ailesi çarşıya çıktı. Çarşıdan eve döndüklerinde kapıyı açamayınca zile basan aile, kapıyı açmayınca çocuklarının sağlık durumundan endişe ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, merdiven uzatıp balkon kapısın içeri girdiler. Eve giren polis ve itfaiye görevlileri, M.İ'yi uyandırarak kapıyı açtılar.

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