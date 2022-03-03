Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun’da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.T.'ye ait evden 2 adet bakır kazan, elektrik kabloları ve banyo kazanı çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.