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Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Samsun’da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen T.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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