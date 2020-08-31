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Evi yanan yaşlı kadın yardım bekliyor

Samsun’da evi yanan 98 yaşındaki kadın yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Samsun'da evi yanan 98 yaşındaki kadın yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.


Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi 80 numaradaki Han Apartmanı'nın giriş katında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüpgazdan çıktığı ileri sürülen yangında evde bulunan 98 yaşındaki Bahriye Nural, esnaf ve komşuları tarafından kurtarıldı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında eşyaları yanan ve evi kullanılmaz hale gelen yaşlı kadın yetkililerden yardım istiyor.

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