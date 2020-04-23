Evimde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi"ni gerçekleştiriyor.

Dünyada etkisini sürdüren korona virüsü nedeniyle tarımın, yerli ve milli üretmenin ne kadar önemli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu anlayışla Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi'ni hayata geçirerek ilkokul seviyesindeki 55 öğrenciye birer adet çilek fidesi birer adet saksı ve toprak vererek onları tarımla buluşturuyor.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam, “Korona virüsü salgını nedeniyle fide dikimi projeye dahil olan çocuklara telekonferans sistemiyle gösterilecek olup dönem dönem aynı yöntemle bilgilendirmeler yapılacaktır. Kovid 19 virüsü nedeniyle ülkemizde eğitim çalışmaları uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Bu nedenle sokağa çıkma yasağı olan gençlerimiz de evlerinde kalmakta ve kısıtlı sosyal aktiviteye sahip olmaktadır. Sürecin uzaması ile de can sıkıntısı ve strese dayalı sorunlar baş göstermektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bu süreci en az etkilenme ile geçirmesi için Evimde Kalıyorum, Tarım Öğreniyorum sloganıyla bir proje yürütmekteyiz. Bu proje kapsamında çocuklarımıza çilek fidesi, saksı ve toprağı verilerek ev koşullarında tarım yapmaları sağlanacaktır. Böylece projede görev alan çocuklar tarımla uğraşmanın verdiği pozitif enerji ile hep tarımsal üretim süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar hem de evde kalmanın üzerilerinde oluşturduğu olumsuz duygu ve negatif enerjiyi bir nebze olsun atacaklardır” dedi.

Projeyi 23 Nisan'da hayata geçirdiklerine dikkat çeken Sağlam, şunları söyledi:

“Projemizin temelinde çocuklar olduğu için bizde projemizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın olduğu haftada uygulayarak çocuklarımızın da tarım için, geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Proje, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülmekte olup bu konudaki katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür eder, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlarım.”