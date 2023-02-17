Evin bahçesinden demir hırsızlığına gözaltı

Samsun'da bir evin bahçesinden demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'nin evinin bahçesinden 3 adet pencere demiri, 2 adet rögar kapağı ve 1,5 metrelik profil demir çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili G.Ç.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen G.Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan G.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.