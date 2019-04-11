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Evin elektrik tesisatını söküp, çeşme musluklarını çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde iki katlı müstakil eve giren hırsızlar evin elektrik tesisatını söküp, çeşme muslukları, alüminyum ve bakır tencereleri çaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı müstakil eve giren hırsızlar evin elektrik tesisatını söküp, çeşme muslukları, alüminyum ve bakır tencereleri çaldı.


Olay, İsmetpaşa Mahallesi Musa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipleri Ayvalık'ta ikamet eden 2 katlı müstakil evle ilgilenen komşusu Temel Özyürek, evin bahçe kapısının üzerinden bir gencin atladığı gördü. Genci yakalayan Temel Özyürek, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorduğunda sigara içmek için girdiğini söyleyince serbest bıraktı.


Durumdan şüphelenen Temek Öztürk kendi evine giderek evin anahtarını alıp geldi. İçeri girdiğinde elektrik tesisat kablolarının sökük olduğunu, çeşmelerin musluklarının olmadığını ve evdeki karışıklar üzerine polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri yaptıkları incelemede hırsızın bahçe kapısını baltayla kırıp içeri girdiğini tespit etti. Ayrıca bahçede çuval içerisinde sökülen tesisat kablolarının bir kısmı ve katlanmış alüminyum tepsi ile İngiliz anahtarı, kerpeten ve pense ele geçirildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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