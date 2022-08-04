İhlas Haber Ajansı

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Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi

Samsun’da bir evin terasında ekili 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da bir evin terasında ekili 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir evin camla kaplı terasına baskın düzenledi. Terasta 5 litrelik pet su kapları içerisine dikili özel olarak yetiştirilmiş 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Tahkikat devam ediyor.

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