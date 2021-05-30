Evin önünde park halindeki motosiklet çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki motosiklet çalındı.

Olay, ilçenin Mevlana Mahallesi Yeşeren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A'ya ait 55 NZ 684 plakalı motosiklet henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden R.A. polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sonunda motosiklet hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.