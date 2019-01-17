Evinde 1 kilo 850 gram esrarla yakalandı

Samsun'da evinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karamanköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar sırasında K.A. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. K.A.'nın evine baskın düzenleyen narkotik polisi 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.