Evinde 2 bin 254 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'da evinde 2 bin 254 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine C.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 254 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ç-Cezaevine gönderildi.