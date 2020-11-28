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Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde bozai ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde bozai ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı U.A.'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 103,67 gram bonzai ele geçirildi.


Gözaltına alınan U.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren U.A. tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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