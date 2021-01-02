İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı

Samsun’da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.

Samsun'da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Arslan Türnük (75) evinde düşerek yaralandı. Yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Türnük, yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Arslan Türnük'ün otopsi işlemleri öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Yaşlı adamın korona virüs taşıdığı ortaya çıktı.


Arslan Türnük'ün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.