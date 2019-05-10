Evinde esrar ele geçirilen şahsa 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da evinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçince tutuklanan bir şüpheli yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karamanköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar sırasında K.A. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. K.A.'nın evine baskın düzenleyen narkotik polisi 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A., Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili K.A. ve tutuksuz olan A.F.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında K.A. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırılırken, A.F.Y. ise beraat etti. Mahkeme, K.A.'nın tahliyesine karar verdi.