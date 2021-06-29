Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yaparken evinde ölü bulunan 46 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Gül, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Sinop'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev 21 yıllık polis memuru Mehmet Ali Gül marketten dönen eşi ve çocukları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Ayağının kırık olması nedeniyle raporlu olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Ali Gül'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Gül'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.

Polis memuru Mehmet Ali Gül bugün Samsun'un Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Sinop Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra Gül ailesi ve yakınları katıldı.