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Evinde satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

Samsun’da bir kişinin evinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Samsun'da bir kişinin evinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan H.A.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde 11,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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