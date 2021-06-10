Evinde uyuşturucu ele geçen kadına elektronik kelepçeli ev hapsi

Samsun'da evinde üç çeşit uyuşturucu madde ele geçen 37 yaşındaki kadın, elektronik kelepçe takılarak ev hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 37 yaşındaki M.U. adlı kadının ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 90,01 gram metamfetamin maddesi, 50 adet ecstasy hap, 0,38 gram esrar maddesi, 4,73 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 kök dişi Hint keneviri ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.U.'nun ayağına elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsine karar verildi.