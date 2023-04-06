Samsun'da narkotik polisi tarafından evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.M.'yi takibe aldı. M.M.'nin ikametinde arama yapan narkotik polisi, 2 paket halinde 7,1 gram esrar maddesi, 17 adet extacy hap, 8 kapsül sentetik ecza, 0,16 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet pompalı tüfek ve 12 adet kartuş ve 28 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.