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Evinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda E.B.'nin (41) evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 594 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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