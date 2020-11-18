İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Samsun'da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.K.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 490 adet sentetik ecza hap, 21 adet ecstasy hap ve 0,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen C.K. savcı tarafından tutuklanması talebiyle çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.