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Evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti yaptığı" bilgisi doğrultusunda Ö.G.'yi (39) takibe aldı. Ö.G.'nin evinin önünde bekleyen ve durumundan şüphelenilen H.A.'nın (27) üzerinde yapılan aramada 0.87 gram bonzai ele geçirildi. Ö.G.'nin evinde yapılan aramada 102,92 gram bonzai, 11,42 gram skank maddesi, 0.01 gram kokain, 3,06 gram metamfetamin, 1 adet içilmiş esrarlı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ile 100 dolar para ele geçirildi.


Olayla ilgili Ö.G. ve H.A. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.G. tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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