İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Evinde ve aracında uyuşturucu ele geçen şahıs serbest

Samsun’da aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçen bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçen bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.P.'nin aracında ve evinde yaptıkları 63 paket halinde 15,91 gram bonzai, 11 paket halinde 46,73 gram esrar, 434 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili F.P. 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.P. serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.