Evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.P.'nin aracında ve evinde yaptıkları 63 paket halinde 15,91 gram bonzai, 11 paket halinde 46,73 gram esrar, 434 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili F.P. 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.