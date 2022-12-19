Evinden çıkarken silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan bir kişi evinden çıkıp işe gitmek isterken apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y. evinden çıkıp işe gitmek üzeriyken apartmanın önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 17-18 yaşlarındaki tanımadığım bir kişi silahlı ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.

Silahlı saldırganın olay sonrası tabancadan çıkan boş kovanı toplayıp kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.