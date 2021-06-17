Evine 5 dakika kala kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yol kenarındaki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Terme ilçesi Kozluk Mahallesi Gökçeağaç mevkisinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Cengiz Ö. idaresindeki 55 KY 796 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkarak aynı istikamette seyir eden 52 DJ 610 çekici 52 OJ 612 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle sıkışan kamyonette bulunan İsa Kılıç (72) olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri kazada sıkışan İsa Kılıç ve Cengiz Ö.'yü hurdaya dönen araçtan çıkardı. Yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkametlerine 5 kilometrelik mesafe kaldığı öğrenilen İsa Kılıç ve Cengiz Ö.'nün Erzurum'da yaptığı hayvan satışı sonrası memleketlerine döndüğü öğrenildi.