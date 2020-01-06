Evinin çatısı yanan yaşlı kadının gözyaşları

Samsun'da evinin çatısı yanan yaşlı kadın yangını gözyaşı içinde izledikten sonra fenalık geçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Emine Çalış'a ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Gürültü üzerine kendini dışarı atan Emine Çalış, evin çatısını yandığını görünce çevreden yardım istedi. Vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Emine Çalış'ın toplayıp çatıya koyduğu hurdalar ve talaşlar yangında alevlere teslim oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının, bacadan çıkan kıvılcımın çatıda bulunan odun talaşlarını tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

Evinin yanan çatısını gözyaşı içinde izleyen Emine Çalış, üzüntüden fenalık geçirdi. 112 acil ekipleri tarafından yangın mahallinde ambulansta müdahale edilen yaşlı kadın uzun süre gözyaşı döktü.