Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde evinin duvarlarını odunla kapatan bir vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.

Alaçam'a 35 kilometre mesafede bulunan Terskırık Mahallesi'nde oturan Aslan Gökmen isimli vatandaş, kışın uzun sürmesi ve odunları koyacak yeri olmadığı için evinin duvarlarına dizerek ilginç bir görüntü oluştururken, odunlarının da yağmur ve kardan ıslanmasını önlemiş oldu. Gökmen, “Bu yıl havalar bir türlü ısınmadı, kendi imkanlarım doğrultusunda çare olarak odunları yağmur ve kardan korumak için böyle bir önlem fikri aklıma geldi. Böylelikle odunların ıslanmasını önlemiş oldum” dedi.