Evinin önündeki ağaçta asılı bulundu

Samsun'da bir kişi, evinin önündeki ağaçta asılı olarak bulundu.

Olay, Bafra ilçesinin Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket P. (79) bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evin önündeki bahçede ağaçta asılı olarak bulundu. Olay, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Şevket P.'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.