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Evinin önüne gittiği şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Samsun’da pompalı tüfekle sırtından vurulan 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da pompalı tüfekle sırtından vurulan 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahalles'inde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Erdoğan (19), aralarında husumet bulunan Ali G.'nin (18) evinin önüne giderek tabancayla bir el havaya ateş açıp hakaret ederek onu dışarı çağırdı. Bu sırada Ali G. pompalı tüfekle Orhan Erdoğan'a 4 el ateş etti. Sırtından vurulan Orhan Erdoğan 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdoğan saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.


Olaydan sonra kaçan katil zanlısı, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent Yeni Mahalle'de saklandığı evde yangın merdivenlerinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Ali G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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