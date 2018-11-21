Evlerden hırsızlık zanlısı 3 kadına adli kontrol

Samsun'da girdikleri iki ayrı evden hırsızlık yapan genç kadın ile 2 görümcesi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün E. ve Elif Ç.'nin 3 gün arayla evlerinin kapısını aparatla açarak içeri giren hırsızlar, birinden bin 500 lira para, altın nazar boncuklu kolye ve cep telefonu ile diğer evden ise 7 bin 500 lira para çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak 2 evden hırsızlık yapanların Buse Y. (20) adlı kadınla görümceleri A.Y. (17) ve M.Y. (16) olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gelin-görümce hırsızlar gözaltına alındı. Yaşları küçük olan A.Y. ve M.Y. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren gelin ve görümceler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.