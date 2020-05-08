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‘Evlere servis izni' çiçekçileri memnun etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen ‘Anneler Günü’nde çiçekçilere ‘evlere servis izni’ çıkması çiçekçi esnafını memnun etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen ‘Anneler Günü'nde çiçekçilere ‘evlere servis izni' çıkması çiçekçi esnafını memnun etti.


İçişleri Bakanlığınca bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 il valiliğine “Sokağa Çıkama Kısıtlaması” konulu genelge gönderildi. Genelgede 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen 'Anneler Günü'nde çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet vermesine izin çıktı.


Samsun'da 20 yıllık çiçekçi Serkan Bankoğlu, söz konusu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Vatandaşlar Anneler Günü'nde, annelerine daha çok çiçek vermeyi tercih ediyor. Evlere servis şeklinde vatandaşlar cumartesi ve pazar günü sipariş için telefon numaralarımızı alıyor. Hatta bugünden sipariş verenler de var. Bu satışların bugün ve pazartesi günü de devam edeceğini umut ediyoruz" dedi.

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