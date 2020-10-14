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Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldıkları adreslerde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirilirken mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldıkları adreslerde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirilirken mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu sattıkları bilgisini aldıkları B.A. ve U.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. ve U.İ. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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