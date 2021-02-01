Evsiz gence Başkan Deveci sahip çıktı

Cemil Deveci, ailevi problemlerinden dolayı sokakta kalan gence sahip çıktı. Sosyal medya üzerinden yurttaşların ihbarıyla belediye ekiplerini harekete geçiren Başkan Deveci, akşam saatlerinde müjde vererek genci bulduklarını söyledi

Cemil Deveci, önceki gün yurttaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile harekete geçti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Banda Aceh Parkı'nda soğuk havada yorgana sarılıp bankta uyuyan vatandaşın görüntülerinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Deveci, ekiplerin genci aradıklarını ve Atakumlulardan da genci gördüklerinde belediyeye haber vermelerini istedi.

Başkan Deveci'nin talimatıyla harekete geçen ekipler akşam saatlerinde aynı parkta gence ulaştı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri genci bir süre Atakum Belediyesi'nde misafir etti. 28 yaşındaki gencin, kağıt toplayarak geçimini sürdürdüğü ve ailevi problemleri nedeniyle de sokakta kaldığı öğrenildi. Gencin çalıştığı iş yeri sahibiyle iletişime geçen belediye yetkilileri, gence kalacak yer teminatı aldı. Genç, kalacak bir yer temin edilene dek Otel 1919'a yerleştirilirken Cemil Deveci'ye ve Atakum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Atakum'da dayanışmanın önemi her fırsatta vurguladığını ifade eden Cemil Deveci, “Sosyal medya üzerinden ulaştırılan video hepimizi çok üzdü. Ekiplerimiz hemen genci aramaya başladı ve ulaştı. Bu süreçte yurttaşlarımızın da ihbarları bizler için çok önemli. Atakumluların bu hassasiyeti taşıması ve hemen gerekli makamları harekete geçirmesi bilinçli yurttaş olduklarını gösteriyor. İnsan onuruna yakışır bir hayat yaşamak hepimizin hakkı, biz kentimizde bu gibi örneklere izin vermeyerek elimizi hiçbir yurttaşımızın omzundan çekmemeye devam edeceğiz. Komşularımız bu olaydaki hassasiyetlerini korumaya ve bizimle irtibat halinde olmaya lütfen devam etsinler. Duyarlı yurttaşlarımıza, belediye ekiplerimize ve gencimize kapılarını açan Otel 1919'a teşekkür ederim” diye konuştu.