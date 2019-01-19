Eyüp Gözgeç: "Olağanüstü genel kurulda tekrar aday olacağım"

Türkiye Boks Federasyonunun eski Başkanı Eyüp Gözgeç, 27 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda tekrar başkan adayı olacağını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu eski Başkanı Eyüp Gözgeç, Samsun'da bir restoranda Türkiye Boks Federasyonu üyeleriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Hakkında çıkan iddiaları açıklayan Gözgeç, belediye başkanlığı adaylığı olmayınca tekrar federasyon başkanı olmak için aday olacağını söyledi. Tekrar aday olamama gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Gözgeç, "Türkiye Boks Federasyonu Genel Kurulu'nda aday olduğumu buradan ilk kez açıklıyorum. Bizim federasyonumuzda usul ve esaslar geçerlidir. Tüzüğe güre 3 halde olağanüstü genel kurula gitme durumumuz var. Başkanın istifa etmesi veya ölümü halinde, belli bir sayıda delege imzası ve yönetim kurulu kararıyla olağanüstü genel kurula gidilebilir. Biz de benim istifa etmemden dolayı yönetim kurulu kararıyla olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Bunun için 90 gün içerisinde genel kurula gitmeniz lazım. Bu 90 günlük süreçte de yönetim kurulu vekili başkanlık görevini yürütür. Yasanın dediği budur. Dolayısıyla federasyona kayyum atanacak diye yapılan söylentiler ve haberler asılsızdır. Belediye başkanlığı adaylığı için görevimden istifa ettim. Benim tekrar aday olamayacağımı ve geri dönemeyeceğimi de söylüyorlar. Tüzüğümüzde 'istifa eden başkan görevine dönemez' ibaresi yer alıyor. 'Başkan aday olamaz' demiyor. Bu haberleri çıkartanlar, geri dönmemizi aday olamaz anlıyorlar. 8 yıldır federasyon başkanlığı yapıyorum. Bu işleri bilmeyecek kadar cahil değilim. Olağanüstü genel kurulda tekrar aday olacağım" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 27 Şubat'ta yapılacak.