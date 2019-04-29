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Ezgiler, türküler otizmli çocuklar için

Samsun Balkan Türkleri Derneği ile Samsun Otizmli Çocuklar Derneği’nce otizmli çocuklar yararına konser düzenledi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği ile Samsun Otizmli Çocuklar Derneği'nce otizmli çocuklar yararına konser düzenledi.


Ezgilerin, türkülerin otizmli çocuklar için dile geldiği konserde Samsun Balkan Türkleri Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun yanında otizmli çocuklarda sahne alarak büyük beğeni topladı.


Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, bu güzel gecenin oluşmasında destek sağlayan koroya, koro şefine, yönetime, SODER yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti ve yeni projeler ve çalışmalar ile faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

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