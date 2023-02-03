Fabrikada baltalı kavga: 2 yaralı

Samsun'da bir kağıt fabrikasında işçiler arasında çıkan baltalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kağıt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı fabrikada çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Baltanın da kullanıldığı kavgada işçilerden İ.K. ile B.B. karşılıklı olarak baltanın arka kısmıyla birbirlerini yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.